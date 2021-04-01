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Прокурор та працівник СБУ вимагали 100 тисяч доларів за закриття провадження, справу передали в суд

Автор: Инна Собора

Обвинувальний акт щодо прокурора однієї із Київських місцевих прокуратур та старшого оперуповноваженого одного із головних управлінь Служби безпеки України скерували до суду. Їх підозрюють у вимаганні 100 тисяч доларів хабара.

Про це повідомили у прес-службі Держбюро розслідувань (ДБР).

Слідчі встановили, що прокурор та працівник СБУ склали неправдиві офіційні процесуальні документи про початок досудового розслідування щодо діяльності одного із банків.

Потім прокурор вимагав від службової особи банку надати оплату, за яку він нібито мав закрити кримінальне провадження, забезпечити подальшу нереєстрацію кримінальних проваджень, а також назвати "замовників" переслідування з числа конкурентів банку.

Прокурора затримали в 2020 році під час отримання хабаря. Згодом було викрито і його спільника.

Раніше повідомлялося, що прокурору загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 березня, оперативники ДБР затримали в Києві головного ревізора-інспектора ГУ ДПС Київської області після отримання ним хабаря.

РБК-Україна писало, що у Київській області затримали на хабарі керівників ОТГ.

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Новини України взяткапрокурор Александр Голинченко
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