Прокурор та працівник СБУ вимагали 100 тисяч доларів за закриття провадження, справу передали в суд

Обвинувальний акт щодо прокурора однієї із Київських місцевих прокуратур та старшого оперуповноваженого одного із головних управлінь Служби безпеки України скерували до суду. Їх підозрюють у вимаганні 100 тисяч доларів хабара.

Слідчі встановили, що прокурор та працівник СБУ склали неправдиві офіційні процесуальні документи про початок досудового розслідування щодо діяльності одного із банків.

Потім прокурор вимагав від службової особи банку надати оплату, за яку він нібито мав закрити кримінальне провадження, забезпечити подальшу нереєстрацію кримінальних проваджень, а також назвати "замовників" переслідування з числа конкурентів банку.

Прокурора затримали в 2020 році під час отримання хабаря. Згодом було викрито і його спільника.