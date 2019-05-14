Прокурор САП дозволив екс-нардепу Крючкову виїхати за кордон

Фото: Дмитро Крючков (РБК-Україна)

З Крючкова зняли електронний браслет і повернули паспорт

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України дозволили виїхати за кордон на 10 днів колишньому депутату і колишньому голові правління "Енергомережі" Дмитру Крючкову, якого підозрюють у нанесенні збитків державі в енергетиці на суму понад 346 млн гривень. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

З Крючкова зняли електронний браслет і повернули паспорт. Він уже вилетів до Німеччини.

Заступник голови САП Володимир Кривенко пояснив, що дозвіл на виїзд за кордон Крючкову надали на 10 днів, а приводом для цього стала операція його синові. При цьому в спеціалізованій прокуратурі розраховують на те, що по завершенні цього терміну бізнесмен повернеться в Україну.

Нагадаємо, раніше суд не задовольнив апеляцію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про збільшення суми застави для Крючкова.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в 2016 році Крючкова оголосили в розшук. Він проходить фігурантом у справі про виведення коштів з компанії "Запоріжжяобленерго", в якій понад 60% акцій належить державі. Згідно з версією слідства, Крючков є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали збитків на загальну суму понад 346 млн гривень.

У квітні 2018 року в Німеччині його затримали. Крючкова підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго". Зокрема, згідно з повідомленням НАБУ, затримання Крючкова сталося ще 14 квітня.

Крючков, який раніше був екстрадований з Німеччини, вийшов з СІЗО під заставу 7 млн гривень. Раніше він відмовився співпрацювати зі слідством в рамках справи про розкрадання коштів держпідприємства "Енергоринок".