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Суд не удовлетворил апелляцию САП об увеличении суммы залога для Крючкова

Новости » Общество    07.05.2019 - 18:21
Суд не удовлетворил апелляцию САП об увеличении суммы залога для Крючкова
Фото: Дмитрий Крючков (РБК-Украина)

Сегодня состоялось рассмотрение апелляций сторон обвинения и защиты на решение следственного судьи об избрании меры пресечения Крючкову

Суд не удовлетворил апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об увеличении суммы залога для бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Сообщается, что 7 мая 2019 года состоялось рассмотрение апелляций сторон обвинения и защиты на решение следственного судьи об избрании меры пресечения председателю правления АО "ХК "Энергосети" Крючкову, подозреваемому в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн гривен.

Так, по результатам рассмотрения Киевским апелляционным судом все апелляции оставлено без удовлетворения, а мера пресечения - без изменений.

Напомним, Дмитрий Крючков, который ранее был экстрадирован из Германии, вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен. Ранее Крючков отказался сотрудничать со следствием в рамках дела о хищениях средств госпредприятия "Энергорынок".

В апреле 2018 года в Германии задержали бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова. Его подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". В частности, согласно сообщению НАБУ, задержание Крючкова произошло еще 14 апреля.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в 2016 году Крючкова объявили в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. Согласно версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

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