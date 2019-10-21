Прокурор огласил обвинительный акт по делу Омеляна

Прокурор огласил обвинительный акт по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В понедельник, 21 октября 2019 года, прокурор в Антикоррупционном суде на очередном судебном заседании огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларации недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины).

"Кроме того, коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание состоится в 10:00 часов 28 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре прошлого года НАБУ объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов.

По словам самого Омеляна, ему вручили подозрение за "незаконное обогащение десять лет назад". Он также отметил, что автомобиль якобы приобретался для его брата, а незадекларированная аренда касается двухнедельного срока в 2016 году.

Добавим, после передачи дела в суд Омелян заявил, что обвинительный акт является частью программы по его дискредитации и имитацией борьбы с коррупцией в стране.