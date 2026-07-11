Прокурор Монако розповів про хід розслідування замаху на бізнесмена Єрмолаєва
Генеральний прокурор Монако заявив, що жодну версію замаху на українського олігарха Вадима Єрмолаєва наразі не вважають пріоритетною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Що заявив прокурор
Генпрокурор Монако Стефан Тібо повідомив про хід розслідування спроби вбивства українського олігарха Вадима Єрмолаєва, яка сталася 29 червня в Монако.
"Жодна версія сьогодні не є пріоритетною - ані щодо походження вибухівки, ані щодо мотиву атаки", - пояснив він.
Прокурор не став коментувати український аспект справи, однак повідомив, що цього дня провів тривалу відеонараду зі своїм колегою з Києва. Наразі кримінальна кваліфікація справи залишається незмінною, однак може змінитися після отримання матеріалів від України та інших країн, які проводили розслідування.
Справу відкрито за статтями "замах на вбивство", "розміщення вибухового пристрою в громадському місці зі злочинним наміром" та "злочинне угруповання".
Тібо також анонсував проведення оперативної наради для оформлення запитів про міжнародну правову допомогу, щоб матеріали справи могли циркулювати між країнами.
Нагадаємо, замах на підсанкційного олігарха Вадима Єрмолаєва стався ввечері у понеділок, 29 червня, приблизно о 21:00 в елітному житловому районі Монако Ле-Роше. Зловмисниця залишила біля входу до житлового будинку заміновану сумку, після чого покинула місце події.
Спочатку у замаху підозрювали чоловіка, але пізніше зʼясувалось, що підозрюють жінку близько 30 років, яка видавала себе за чоловіка. За даними Інтерполу, головною підозрюваною є громадянка України Анастасія Березовська, яку оголосили у міжнародний розшук.
Детальніше про те, хто такий Вадим Єрмолаєв, читайте у матеріалі РБК-Україна.