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Прокурор Монако рассказал о ходе расследования покушения на бизнесмена Ермолаева

00:57 11.07.2026 Сб
2 мин
Прокурор также рассказал, с кем провел длительное видеосовещание в этот день
aimg Екатерина Коваль
Прокурор Монако рассказал о ходе расследования покушения на бизнесмена Ермолаева Фото: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев (росСМИ)
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Генеральный прокурор Монако заявил, что ни одна версия покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева пока не считается приоритетной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Что заявил прокурор

Генпрокурор Монако Стефан Тибо сообщил о ходе расследования попытки убийства украинского олигарха Вадима Ермолаева, произошедшей 29 июня в Монако.

"Ни одна версия сегодня не является приоритетной - ни по происхождению взрывчатки, ни по мотиву атаки", - пояснил он.

Прокурор не стал комментировать украинский аспект дела, однако сообщил, что в этот день провел длительное видеосовещание со своим коллегой из Киева. Уголовная квалификация дела остается неизменной, однако может измениться после получения материалов от Украины и других стран, проводивших расследование.

Дело открыто по статьям "покушение на убийство", "размещение взрывного устройства в общественном месте с преступным намерением" и "преступная группировка".

Тибо также анонсировал проведение оперативного совещания по оформлению запросов о международной правовой помощи, чтобы материалы дела могли циркулировать между странами.

Напомним, покушение на подсанкционного олигарха Вадима Ермолаева произошло вечером в понедельник, 29 июня, примерно в 21:00 в элитном жилом районе Монако Ле-Роше. Злоумышленница оставила у входа в жилой дом заминированную сумку, после чего покинула место происшествия.

Сначала в покушении подозревали мужчину, но позже выяснилось, что подозревают женщину около 30 лет, которая выдавала себя за мужчину. По данным Интерпола, главной подозреваемой является гражданка Украины Анастасия Березовская, которую объявили в международный розыск.

Детальнее о том, кто такой Вадим Ермолаев, читайте в материале РБК-Украина.

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