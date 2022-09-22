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Прокурор МКС про військові злочини РФ: відлуння "Нюрнберга" має бути почутим

Фото: у МКС закликали світ почути відлуння "Нюрнберга" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав світову спільноту почути "відлуння Нюрнберзького процесу" на тлі масових військових злочинів росіян в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Відлуння Нюрнберга (Нюрнберзького процесу - ред.) повинні звучати і сьогодні. Нездатність виконати обіцянки "Нюрнберга", які ми бачили протягом останніх десятиліть, має призвести не до відчаю чи зневіри, а діяти як каталізатор для подальших дій, щоб активізувати нас як раду, як міжнародні організації та як людство", - підкреслив Хан.

Він зазначив, що був в Україні і має підстави вважати, що злочини, які підпадають під юрисдикцію суду, були скоєні.

"Коли я поїхав до Бучі і зайшов за Андріївську церкву, тіла, які я бачив, не були фальшивими. Коли я йшов вулицями Бородянки, руйнування, які я бачив у будівлях та школах, були надто реальними. Коли я залишав Харків, вибухи бомб, які я чув, дали похмуре і дуже маленьке уявлення про жахливу реальність, з якою стикаються багато наших братів, сестер і дітей, які перебувають у зоні бойових дій", - зазначив прокурор.

Зазначимо, що Нюрнберзький процес - міжнародний судовий процес, під час якого засудили головних військових злочинців нацистської Німеччини після завершення Другої світової.

Нагадаємо, раніше у МЗС України закликали всі держави та організації підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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