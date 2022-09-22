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Прокурор МУС о военных преступлениях РФ: отголоски "Нюрнберга" должны быть услышаны

Фото: в МУС призвали мир услышать отголоски "Нюрнберга" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал мировое сообщество услышать "отголоски Нюрнбергского процесса" на фоне массовых военных преступлений россиян в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Отголоски Нюрнберга (Нюрнбергского процесса - ред.) должны звучать и сегодня. Неспособность выполнить обещания "Нюрнберга", которые мы видели в течение последних десятилетий, должна привести не к отчаянию или унынию, а действовать как катализатор для дальнейших действий, чтобы активизировать нас как совет, как международные организации и как человечество", - подчеркнул Хан.

Он отметил, что был в Украине и у него есть основания полагать, что преступления, которые подпадают под юрисдикцию суда, были совершены.

"Когда я поехал в Бучу и зашел за Андреевскую церковь, тела, которые я видел, не были поддельными. Когда я шел по улицам Бородянки, разрушения, которые я видел в зданиях и школах, были слишком реальными. Когда я покидал Харьков, взрывы бомб, которые я слышал, дали мрачное и очень маленькое представление об ужасной реальности, с которой сталкиваются многие наши братья, сестры и дети, находящиеся в зоне боевых действий", - отметил прокурор.

Отметим, что Нюрнбергский процесс - международный судебный процесс, во время которого осудили главных военных преступников нацистской Германии после завершения Второй мировой.

Напомним, ранее В МИД Украины призвали все государства и организации поддержать создание Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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