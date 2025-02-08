Прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна, потрапив під санкції Трампа, - Reuters

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан потрапив у санкційний список США. Він видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела видання зазначає, що Карім Хан став першою особою, яка потрапила під економічні санкції, які запровадив президент США Дональд Трамп. Прізвище прокурора МКС з'явилося у додатку, підписаному Трампом днем раніше, який ще не оприлюднили.
Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на в'їзд до США для них та їхніх родин.
Згідно з наказом, міністр фінансів США Скотт Бессент після консультації з держсекретарем Марко Рубіо повинен протягом 60 днів подати звіт з іменами осіб, проти яких запровадять санкції.
Нагадаємо, Карім Хан як головний прокурор Міжнародного кримінального суду 1 березня 2022 року оголосив про початок розслідування щодо скоєних Росією воєнних злочинів і злочинів проти людства в Україні. Саме він подав клопотання про видачі ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російської уповноваженої Марії Львової-Бєлової у справі про депортацію українських дітей.
Також 20 травня 2024 року Карім Хан запросив ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів руху ХАМАС.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ проведення санкцій проти Міжнародного кримінального суду через справу проти керівництва Ізраїлю.
В указі Трампа наголошується, що МКС не має юрисдикції ні над США, ні над Ізраїлем, оскільки жодна з країн не є учасницею Римського статуту чи членом МКС.
У Міжнародному кримінальному суді різко розкритикували рішення Трампа щодо санкцій, а в ЄС заявили, що це стане серйозним викликом для роботи суду.
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