Прокурор Киевской области предупреждал Альперина об обысках, - "Слідство.Інфо"

Начальник отдела прокуратуры Киевской области Сергей Красножон мог сообщать "королю контрабанды" Вадиму Альперину о запланированных следственных действиях правоохранителей. Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Сообщается, что в ноябре 2017 года Альперин переписывался с должностным прокурором Киевской области Красножоном.

"Он (Альперин - ред.) получал сообщение мессенджере Telegram от абонента, подписанного в его телефоне как "Прокур.Сергей.область". В сообщениях говорилось, что группа правоохранителей, которая вела расследование Альперина, выехала в Одессу. Мужчина предлагал бизнесмену за денежное вознаграждение узнать детали этого дела и планы правоохранителей", - говорится в расследовнаии.

При этом сам Красножон в ответ журналистам сообщил, что не знаком с Альпериным и никогда не передавал ему никакую информацию. Также Красножон заявил, что находится в кабинете не один, при этом телефон и компьютер иногда остается без присмотра.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук мог помогать бизнесмену Вадиму Альперину, решать проблемы в судах. Суд, которым руководит Глуханчук, регулярно фигурировал в схемах с растаможкой товаров компаний, которые контролировал Альперин.

Напомним, в конце ноября суд арестовал Альперина и назначил залог в размере 70 млн гривен. До этого президент Владимир Зеленский назвал его "крестным отцом контрабанды в Украине". Действия Альперина квалифицируют как создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов. В начале декабря подозреваемый вышел на свободу из СИЗО.