Глава одесского админсуда фигурирует в переписке Альперина о подкупах чиновников, - "Слідство.Інфо"

Фото: Вадим Альперин (РБК-Украина)

Суд, которым руководит Глуханчук, регулярно фигурировал в схемах с растаможкой товаров компаний, которые контролировал Альперин

Глава Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук мог помогать бизнесмену Вадиму Альперину, решать проблемы в судах. Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

По данным журналистов, Альперин переписывался с Глуханчуком и они якобы обсуждали взятки за преследование конкурентов и правоохранителей, которые вели расследование в отношении подконтрольных бизнесмену компаний. Более того, суд, которым руководит Глуханчук, регулярно фигурировал в схемах с растаможкой товаров компаний, которые контролировал Альперин.

В переписке мужчины среди прочего обсуждали возможность преследования судей, в частности, открытии в отношении их уголовных производств и проверок в Высшем совете юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей, говорится в расследовании.

Сам Глуханчук подтвердил журналистам, что знаком с Альпериным, но, по его словам, он не обсуждал с ним коррупционных вопросов.

Напомним, в еще одном расследовании, но уже программы "Наші гроші" сообщалось, что Вадим Альперин руководил распространением дискредитационных медийных материалов в отношении следователей ГУ ГФС в Сумской области и инициировал их уголовное преследование.

РБК-Украина писало, в конце ноября суд избрал Альперину меру пресечения в виде ареста и назначил залог в размере 70 млн гривен. Его задержали после спецоперации на таможне, в результате которой были задержаны более десятка человек, в том числе заместитель председателя Киевской таможни. Действия Альперина квалифицируют как создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов. В начале декабря подозреваемый вышел на свободу из СИЗО.