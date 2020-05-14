Прокуратура завершила расследование против экс-чиновника завода "Маяк"

Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Подозреваемому и его защитникам открыты материалы уголовного производства

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в резонансном уголовном производстве в отношении бывшего заместителя генерального директора киевского завода "Маяк", уличенного в попытке мошеннического завладения денежными средствами при отчуждении имущества госконцерна "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, он пообещал руководителю коммерческой структуры содействие в приобретении имущественного комплекса завода по значительно заниженной цене. Общая сумма сделки должна была составить 4,5 млн долларов, из которых 2 млн долларов покупатель должен был официально уплатить за имущественный комплекс, а еще 2,5 млн долларов передать лично подозреваемому в качестве вознаграждения за его "услуги".

Правоохранители задержали экс-чиновника в отделении банка во время получения 200 тыс. долларов аванса.

В настоящее время согласно ст. 290 УПК Украины подозреваемому и его защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, пятому участнику преступной схемы экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского сообщено о подозрении. Во время досудебного расследования было установлено, что в 2015 году двое лиц, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставки комплектующих для военной техники к госпредприятий государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций.

Автор: Анастасия Рокитна