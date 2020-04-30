Экс-руководству Минобороны объявили подозрение в деле Гладковского

Фото: Олег Гладковский и Игорь Павловский (коллаж РБК-Украина)

Павловского подозревают в причастности к закупке грузовиков "Богдан" по завышенным ценам

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования дела бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского объявило подозрение экс-замминистра обороны Игорю Павловскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergram Офиса президента.

Сообщается, что НАБУ объявило ему подозрение в коррупции, в результате которой государству был нанесен ущерб почти на 17,5 млн гривен. По данным следствия, Павловский и директор одного из департаментов Минобороны в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа закупку грузовиков по завышенным ценам.

"Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с экс-чиновником СНБО", - говорится в сообщении.

Как уточнили в НАБУ, подозрение также объявлено бывшему директору департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны.

На стадии формирования оборонного заказа на грузовики требовалось, чтобы уровень локализации производства в Украине был не менее 60%. Но на тот момент они не соответствовали требованиям и имели уровень локализации 10%. В дальнейшем в ходе лоббирования интересов Гладковского требования к локализации снизили до 20%, и его компания получила заказ при условии доведения уровня локализации к 20% к концу 2017 года и к 30% - в течение трех лет.

Как впоследствии установит следствие, расходы по увеличению уровня локализации производитель незаконно переложил на бюджет. Контракт между Минобороны и производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены. Тем не менее цену увеличили, а чиновники Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с Павловским. В результате поставщику незаконно переплатили 17,44 млн гривен.

НАБУ уточняет, что в октябре о подозрении в злоупотреблении служебным положением сообщили самому Гладковскому.

Напомним, Олега Гладковского задерживали в октябре 2019 года при попытке покинуть Украину. Его подозревают в том, что он на должности в СНБО лоббировал оборонный контракт для своей компании "Богдан Моторс". Высший антикоррупционный суд арестовал его с возможностью выхода под залог, спустя несколько дней залог внесли и бывший чиновник вышел на свободу.

В феврале и марте 2019 года вышла серия резонансных журналистских расследований о причастности Гладковского к различным коррупционным схемам в оборонной сфере. Он сразу был уволен из СНБО, были проведены обыски, следствие анонсировало допросы на полиграфах. Ближе к выборам президента прокатились акции протеста с требованием уголовной ответственности для Гладковского.