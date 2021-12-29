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Прокуратура завершила расследование по делу "Межигорья"

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Киев, Среда 29 декабря 2021 18:07
Прокуратура завершила расследование по делу "Межигорья" Фото: Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила расследование по делу "Межигорья". Материалы уголовного производства открыты для ознакомления подозреваемым и защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - ред.) принято решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов по делу о завладении резиденцией "Межгорье", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что на сегодняшний день материалы уголовного производства открыты фигурантам и их защитникам для ознакомления. После этого в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) будет направлен обвинительный акт для рассмотрения дела по существу.

Напомним, 25 августа ВАКС разрешил начать расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в рамках уголовного дела о присвоении госрезиденции "Межигорье".

Отметим, в январе ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу "Межгорья".

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Межигорье Янукович САП
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