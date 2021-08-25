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ВАКС разрешил начать расследование в отношении Януковича и его сына по делу "Межигорья"

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Киев, Среда 25 августа 2021 18:27
ВАКС разрешил начать расследование в отношении Януковича и его сына по делу "Межигорья" Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о проведении расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Они подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму более 500 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

"25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о проведении специального досудебного расследования (заочно) в отношении бывшего владельца госрезиденции ′′Межигорья′′ и его сына", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Янукович и его сын подозреваются в незаконном обращении комплекса строений на территории Вышгородского района. Нанесенный ими ущерб государству превышает 500 млн гривен.

Напомним, в январе ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу "Межгорья".

Отметим, в октябре 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура просила ВАКС заочно арестовать Януковича в деле о присвоении "Межигорья". Тогда суд не удовлетворил ходатайство, а САП планировала подать апелляцию.

Добавим, 24 января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Судебный приговор вступил в силу 2 октября 2020 года.

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Межигорье Янукович Антикоррупционный суд
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