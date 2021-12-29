ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прокуратура завершила розслідування у справі "Межигір'я"

Новость на русском →
Київ, Середа 29 грудня 2021 18:07
Прокуратура завершила розслідування у справі "Межигір'я" Фото: Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила розслідування у справі "Межигір'я". Матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення підозрюваним та захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ (Національного антикорупційного бюро України - ред.) прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я", - йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що на сьогодні матеріали кримінального провадження відкриті фігурантам та їх захисникам для ознайомлення. Після цього до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) буде направлено обвинувальний акт для розгляду справи по суті.

Нагадаємо, 25 серпня ВАКС дозволив почати розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра в рамках кримінальної справи про присвоєння держрезиденції "Межигір'я".

Відзначимо, в січні ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича у справі "Межигір'я".

Читайте РБК-Україна в Google News
Межигорье Янукович САП
NEWS
Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу
Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою