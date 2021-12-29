Прокуратура завершила розслідування у справі "Межигір'я"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила розслідування у справі "Межигір'я". Матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення підозрюваним та захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП .

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ (Національного антикорупційного бюро України - ред.) прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я", - йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що на сьогодні матеріали кримінального провадження відкриті фігурантам та їх захисникам для ознайомлення. Після цього до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) буде направлено обвинувальний акт для розгляду справи по суті.