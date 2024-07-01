Прокуратура заочно выдвинула обвинение главе Башкортостана и мэру Уфы
Генпрокуратура сообщила о подозрении главе Республики Башкортостан РФ и главе администрации городского округа города Уфа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Прокуратура выдвинула им обвинения в финансировании противоправных действий, направленных на изменение границ и государственной границы Украины. Эти действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, противоречат положениям Конституции Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
Согласно результатам расследования, должностные лица российской республики и ее столицы с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину активно помогают обеспечивать российские войска материально-финансовыми ресурсами.
Используя свои политические связи и административные рычаги, подозреваемые лица лично давали распоряжения на закупку для армии РФ военной техники, оборудования, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, медикаментов, продуктов питания, строительных материалов и других товаров.
Материальные ресурсы отправляются в том числе в Украину, где оккупационные войска выполняют задачи по захвату украинских территорий.
Лидеры Башкортостана используют современные мультимедийные платформы, чтобы информировать граждан о помощи, оказываемой участникам так называемой "сво". Текстовые публикации дополняются фото- и видеоматериалами, демонстрирующими "отправку гуманитарных конвоев в зону специальной военной операции".
Эти конвои, состоящие из десятков грузовиков, доставляют необходимые товары. Особенно торжественно отмечали "сотый юбилейный гумконвой", который был отправлен осенью 2023 года.
Ранее СБУ объявила подозрения двум российским генералам за причастность к обстрелам энергетических объектов и минированию "зернового коридора".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.