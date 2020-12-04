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Прокуратура заочно сообщила о подозрении боевику "ДНР"

Автор: Роман Тверденко

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении боевику так называемой "Донецкой народной республики". Он участвовал в боях возле аэропорта Донецка.

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Об этом сообщает сайт прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, житель города Константиновка с ноября 2014 по декабрь 2015 года был в составе "спецназа главного разведовательного управления ДНР" и участвовал в боях на временно оккупированной территории Донецкой области. В В частности, он охранял военную технику во время боев с украинскими военными возле аэропорта "Донецк", а также в районе города Марьинка Донецкой области.

Боевику сообщили заочно о подозрении по ч.1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).

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