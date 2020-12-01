СБУ объявила в международный розыск троих боевиков "ДНР"

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины разоблачили трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе против украинских военных. Фигурантов объявили в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, трое боевиков, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга", в 2014-2015 годах пришли в ряды террористических группировок. Они были причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

Отмечается, что в настоящее время боевики находятся на временно непідконтрольній украинской власти территории. СБУ заочно сообщила им о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и объявила фигурантов в международный розыск.

Фото: боевики "ДНР" (ssu.gov.ua)

В настоящее время суд решает вопрос относительно специального досудебного расследования.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении бывшему "заместителю министра топлива и энергетики ДНР". Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, а самого фигуранта объявили в розыск.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила в Киеве участника террористической группировки "ЛНР". Он был заместителем командира одного из подразделений боевиков.