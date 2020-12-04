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Прокуратура заочно повідомила про підозру бойовику "ДНР"

Автор: Роман Тверденко

Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру бойовику так званої "Донецької народної республіки". Він брав участь у боях біля аеропорту Донецька.

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Про це повідомляє сайт прокуратури Донецької області.

За даними слідства, житель міста Костянтинівка з листопада 2014 по грудень 2015 року був у складі "спецназу головного розвідувального управління ДНР" і брав участь у боях на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, він охороняв військову техніку під час боїв з українськими військовими біля аеропорту "Донецьк", а також в районі міста Мар'їнка Донецької області.

Бойовика повідомили заочно про підозру за ч.1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

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