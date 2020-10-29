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В Киеве задержали боевика "ЛНР"

Киев, Четверг 29 октября 2020 13:41
В Киеве задержали боевика "ЛНР"
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве участника террористической группировки "ЛНР". Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, боевик является уроженцем города Стаханова Луганской области. В 2014 году он присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР", где был заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, мужчина выполнял задачи по обеспечению ремонта военной техники.

В Киеве злоумышленник поселился в арендованном доме и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Он использовал подставные документы.

По месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили банковские карточки, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в террористической группировке "ЛНР".

Теперь задержанному сообщили о подозрении в создании террористической группы или террористической организации. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 26 октября контрразведка Службы безопасности Украины задержала сепаратиста "ЛНР" в Новоайдарском районе Луганской области.

Кроме того, ранее в Луганской области задержали 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом террористической группировки "ЛНР" в Северодонецке.

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