Прокуратура возбудила дело из-за гибели командира батальона "Луганск-1"

Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели командира батальона полиции особого назначения "Луганск-1" Сергея Губанова. Инцидент произошел вблизи Трехизбенки вечером 20 мая.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Правоохранители установили, что около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки произошло детонирования вражеской мины. На взрывном устройстве подорвались четверо сотрудников батальона.

"По указанному факту следственным отделом 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", - заявили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

Напомним, сегодня утром полиция Луганской области сообщила о гибели командира батальона "Луганск-1" полковника полиции Сергея Губанова. Также было известно о ранении еще трех бойцов батальона. Инцидент произошел в Луганской области вблизи населенного пункта Трехизбенка.

Кроме того, с начала 21 мая в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный. Еще семеро военнослужащих получили ранения. Обстрелы были зафиксированы неподалеку Авдеевки, Старогнатовки, Богдановки и Крымского.