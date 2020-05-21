На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1"

Фото: Сергей Губанов (facebook.com/policeLG)

Еще трое бойцов получили тяжелые ранения

Вблизи поселка Трехизбенка Луганской области вечером 20 мая погиб командир батальона "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов. Кроме того еще трое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает полиция Луганской области в Facebook

Отмечается, что во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Устанавливаются все обтавини этого трагического события.

"Все произошло сегодня, 20 мая, примерно в 21.30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, трагедия произошла 20 мая около 21.30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска сегодня, 20 мая, в очередной раз нарушили мирные договоренности и обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка. Ранения получил один украинский военный.

РБК-Украина писало, что с начала текущих суток, 20 мая, в районе проведения операции О'объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.

Автор: Инна Собора