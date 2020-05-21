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На Донбассе в результате обстрелов погиб военный, еще семеро - ранены

Новости » Происшествия     21.05.2020 - 17:42
На Донбассе в результате обстрелов погиб военный, еще семеро - ранены
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Оккупанты четыре раза нарушили "тишину"

В четверг, 21 мая, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, еще семеро получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Оккупанты во время обстрелов применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Подразделения Объединенных сил решительно применяли дежурные огневые средства. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы были зафиксированы неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки.

Также боевики открывали огонь вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов 21 мая погиб один украинский защитник. Также по уточненной информации двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 мая боевики на Донбассе обстреляли из минометов 120 калибра грузовик ВСУ, в результате чего погиб один украинский военный. Еще пятеро военных получили ранения.

Кроме того, в течение минувших суток боевики на Донбассе 18 раз обстреливали позиции Объединенных сил. Ранения получили двое украинских военных.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ДонбассООС
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