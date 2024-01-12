Прокуратура виявила більше 13 млн збитків на поставках вагонів для київського метро

Що сталось

Згідно з даними слідства, у період 2012-2017 років КП "Київський метрополітен", використовуючи кошти, що були надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, уклало договори з двома акціонерними товариствами Росії щодо виробництва та поставки вагонів для метрополітену.

"Вказаними договорами передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів. У період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП "Київський метрополітен", - пише Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без врахування штрафу. Це призвело до збитків в розмірі 13,1 млн гривень.

Що загрожує

Заступнику голови КП "Київський метрополітен" повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки - ч. 2 ст. 367 КК України.

На даний момент вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.