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Прокуратура виписала підозру гауляйтеру Маріуполя та поліцейським-зрадникам

Фото: прокуратура виписала підозру гауляйтеру Маріуполя та поліцейським-зрадникам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Так званому "меру" тимчасово окупованого Маріуполя та 10 екс-співробітникам поліції, які перейшли на бік ворога, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, колишній в. о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області добровільно обійняв посаду так званого "глави адміністрації міста Маріуполя". До цього він був засуджений за сприяння терористичній організації.

різних підрозділів Нацполіції у Донецькій області. Вони перейшли на бік ворога і почали працювати на окупаційну владу країни-агресора.

"Підозрювані добровільно обійняли посади у незаконно створених органах на тимчасово захопленій території Донецької області, а саме "підрозділах поліції ДНР Маріупольського району", - розповіли у відомстві.

Так званому "меру" тимчасово окупованого Маріуполя інкримінують колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України), а поліцейським-зрадникам - вчинення держзради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.111 КК України).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України зібрала докази провини ще двох керівників окупаційної адміністрації у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Їм оголосили підозру.

Також ми писали, що правоохоронці затримали двох колаборантів із Луганської області, які намагалися працевлаштуватися в українські держустанови.

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