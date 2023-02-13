Прокуратура виписала підозру гауляйтеру Маріуполя та поліцейським-зрадникам

Як встановило слідство, колишній в. о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області добровільно обійняв посаду так званого "глави адміністрації міста Маріуполя". До цього він був засуджений за сприяння терористичній організації.

різних підрозділів Нацполіції у Донецькій області. Вони перейшли на бік ворога і почали працювати на окупаційну владу країни-агресора.

"Підозрювані добровільно обійняли посади у незаконно створених органах на тимчасово захопленій території Донецької області, а саме "підрозділах поліції ДНР Маріупольського району", - розповіли у відомстві.

Так званому "меру" тимчасово окупованого Маріуполя інкримінують колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України), а поліцейським-зрадникам - вчинення держзради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.111 КК України).