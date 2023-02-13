Прокуратура выписала подозрение гауляйтеру Мариуполя и полицейским-предателям

Как установило следствие, бывший и. о. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области добровольно занял должность так называемого "главы администрации города Мариуполя". До этого он был осужден за содействие террористической организации.

разных подразделений Нацполиции в Донецкой области. Они перешли на сторону врага и начали работать на оккупационные власти страны-агрессора.

"Подозреваемые добровольно заняли должности в незаконно созданных органах на временно захваченной территории Донецкой области, а именно "подразделениях полиции ДНР Мариупольского района", - рассказали в ведомстве.

Так называемому "мэру" временно оккупированного Мариуполя инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины), а полицейским-предателям – совершение госизмены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28 , ч. 2 ст.111 УК Украины).