Намагалися влаштуватися у держструктури. СБУ затримала колаборантів із Луганської області

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох колаборантів із Луганської області, які намагалися працевлаштуватись в українські держустанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Затримано двох колишніх "посадових осіб", створених рашистами "відділень пенсійного фонду ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракінському районах Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Колаборанти прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців. Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один із них намагався влаштуватися до регіонального підрозділу Пенсійного фонду. Другий - планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з Росією.

"У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для подальшої передачі російським окупантам", - зазначають у СБУ.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).