ua ru
Сб, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Намагалися влаштуватися у держструктури. СБУ затримала колаборантів із Луганської області

Новость на русском →
Субота 28 січня 2023 11:01
Намагалися влаштуватися у держструктури. СБУ затримала колаборантів із Луганської області Фото: СБУ затримала колаборантів із Луганської області (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох колаборантів із Луганської області, які намагалися працевлаштуватись в українські держустанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Затримано двох колишніх "посадових осіб", створених рашистами "відділень пенсійного фонду ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракінському районах Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Колаборанти прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців. Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один із них намагався влаштуватися до регіонального підрозділу Пенсійного фонду. Другий - планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з Росією.

"У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для подальшої передачі російським окупантам", - зазначають у СБУ.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, раніше на Житомирщині викрили підприємство, яке працювало на херсонського гауляйтера Володимира Сальдо. Директору заводу оголосили підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України колаборант Задержание
NEWS
В ​​"Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом. Найскладніше в Одеській області
В ​​"Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом. Найскладніше в Одеській області
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор