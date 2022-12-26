ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бойовика "ДНР" ув'язнили на 9 років за пограбування людей під час окупації

Новость на русском →
Харківська область, Понеділок 26 грудня 2022 17:41
Бойовика "ДНР" ув'язнили на 9 років за пограбування людей під час окупації Фото: бойовика "ДНР" ув'язнили на 9 років за пограбування людей під час окупації (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 грудня, Котелевський районний суд Полтавської області виніс обвинувальний вирок бойовику "ДНР" за злочин, який він вчинив на окупованій території Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Харківської області в Telegram.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого чоловік під час загальної мобілізації був призваний до лав так званої армії "ДНР" для участі у проведенні бойових дій проти України на боці Російської Федерації.

У березні бойовик перебував у селі Руські Тишки Харківського району, яке на той час знаходилось під контролем окупантів. Він отримав наказ від представника 13 складу 25-ої мотострілецької бригади ЗС РФ проникнути у будинок чоловіка, який, за даними російської розвідки, передавав координати розташування окупантів у вказаному селі українським військовим.

Бойовик проник до будинку та пограбував власників. З собою зловмисник забрав їх особисті речі та дорогоцінні ювелірні прикраси, спричинивши матеріальну шкоду на суму майже 400 тисяч гривень.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним бойовика так званої "ДНР" у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в Україні засудили чотирьох учасників російської ДРГ, які викрадали та катували людей в Харківській області. Кожен отримав 11 років в'язниці.

Раніше ми писали, що бойовика так званої "Луганської народної республіки" засудили до 10 років в'язниці, за те, що він брав участь у боях на Донбасі. Зокрема взяв участь у штурмі Рубіжного та Сєвєродонецька.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд ДНР Війна Росії проти України
NEWS
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра