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Прокуратура установила боевиков, виновных в гибели двух сотрудников СБУ

Новости » Происшествия     17.04.2020 - 12:58
Прокуратура установила боевиков, виновных в гибели двух сотрудников СБУ
Фото: боевики на Донбассе (vk.com/sdd_sevastopol)

Сейчас правоохранители разыскивают боевиков

Правоохранители установили участников незаконного вооруженного формирования "ЛНР", причастных к гибели двух сотрудников Службы безопасности Украины в Луганской области в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

По данным следствия, к гибели сотрудников украинской спецслужбы в селе Желобок причастны четверо боевиков то называемой "милиции ЛНР". Приказ открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины отдавал командир 4-й отдельной механизированной бригады боевиков - житель города Ясиноватая Донецкой области. Мужчина присоединился к рядам боевиков в апреле 2015 года и получил в подчинение подразделения террористов.

Отмечается, что командиру бригады боевиков "ЛНР", а также еще трем фигурантам дела было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, то есть совершение теракта, приведшего к гибели людей, и участие в деятельности террористической организации. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемых для их задержания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе объявили приговор боевику так называемой "ЛНР". Мужчина присоединился в ряды террористического формирования "Призрак" в 2014 году и был награжден ликвидированным командиром боевиков Алексеем Мозговым за участие в "обороне" Славянска. Боевика приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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