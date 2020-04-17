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Прокуратура встановила бойовиків, винних у загибелі двох співробітників СБУ

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 12:58
Прокуратура встановила бойовиків, винних у загибелі двох співробітників СБУ
Фото: бойовики на Донбасі (vk.com/sdd_sevastopol)

Зараз правоохоронці розшукують бойовиків

Правоохоронці встановили учасників незаконного збройного формування "ЛНР", причетних до загибелі двох співробітників Служби безпеки України в Луганській області у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Луганської області.

За даними слідства, до загибелі співробітників української спецслужби в селі Жолобок причетні четверо бойовиків те званої "міліції ЛНР". Наказ відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України віддавав командир 4-ї окремої механізованої бригади бойовиків - мешканець міста Ясинувата Донецької області. Чоловік приєднався до лав бойовиків у квітні 2015 року та отримав у підпорядкування підрозділи терористів.

Зазначається, що командиру бригади бойовиків "ЛНР", а також ще трьом фігурантам справи було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, тобто вчинення теракту, що призвів до загибелі людей, та участі у діяльності терористичної організації. Наразі правоохоронці розшукують підозрюваних для їх затримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі оголосили вирок бойовику так званої "ЛНР". Чоловік приєднався до лав терористичного формування "Призрак" у 2014 році та був нагороджений ліквідованим командиром бойовиків Олексієм Мозговим за участь в "обороні" Слов'янська. Бойовика засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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