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В Тернопольской области боевика "ЛНР" приговорили к 15 годам

Новости » Общество     09.04.2020 - 15:54
В Тернопольской области боевика "ЛНР" приговорили к 15 годам
Фото: боевик "ЛНР" (dnr-news.com)

Террориста заочно приговорили к 15 годам заключения

Тернопольский горрайонный суд объявил приговор боевику подконтрольной России террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Тернопольской области.

Как установило следствие, мужчина в 2014 году добровольно вступил в ряды террористического формирования "Призрак" и был награжден бывшим командиром боевиков Алексеем Мозговым отличием "За оборону Славянска". После ликвидации Мозгового боевик перешел в террористическую группу "Брянка СССР", где находился на должности "заместителя командира 1 механизированной роты" с мая 2015 по май 2017 года.

"Как один из лидеров террористической группы, под прозвищем "Заточка", осуществлял организацию и руководство другими боевиками, которые оказывали вооруженное сопротивление и вели боевые действия против военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов, в частности, на опорном пункте боевиков с условным названием "Крест", расположенном на окраине Первомайска в Луганской области", - рассказали в прокуратуре

Так, суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении, однако, поскольку боевик находится на оккупированной территории, он приговорен заочно к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области будут судить организатора референдума о создании так называемой "ЛНР". Жительница города Горное будучи членом так называемой "участковой избирательной комиссии" формировала списки избирателей, выдавала "бюллетени", контролировала процесс и порядок голосования.

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