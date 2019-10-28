Прокуратура требует увеличить сумму залога заместителю Филатова

Прокуратура Днепропетровской области настаивает на увеличении суммы залога для заммэра Днепра Михаила Лысенко до 29 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, прокуратура обжаловала решение Дзержинского райсуда Кривого Рога.

"Прокуратурой Днепропетровской области обжаловано решение Дзержинского районного суда г. Кривого Рога, которым заместителю городского головы - директору департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.

При этом прокуратура настаивает увеличить размер залога до 29 млн гривен.

Прокуратура настаивает на определении залога в размере 29 млн грн. - как раз таки ущерб государству, по версии следствия, вызвано действиями подозреваемых во время ремонта Нового моста в Днепре", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября сообщалось, что Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения Лысенко. Суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тысяч гривен.

По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств при осуществлении ремонта нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины).