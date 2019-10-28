Прокуратура вимагає збільшити суму застави заступнику Філатова

Прокуратура Дніпропетровської області наполягає на збільшення суми застави для заммера Дніпра Михайла Лисенка до 29 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомляється, прокуратура оскаржила рішення Дзержинського райсуду Кривого Рогу.

"Прокуратурою Дніпропетровської області оскаржено рішення Дзержинського районного суду р. Кривого Рогу, яким заступнику міського голови - директору департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровського міської ради обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в понад 600 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому прокуратура наполягає збільшити розмір застави до 29 млн гривень.

Прокуратура наполягає на визначенні застави у розмірі 29 млн грн. - як раз таки шкоди державі, за версією слідства, викликане діями підозрюваних під час ремонту Нового мосту в Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що Дзержинський районний суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід Лисенко. Суд обрав Лисенко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 600 тисяч гривень.

За версією слідства, вказана особа разом з іншими посадовими особами міської ради та підприємства-підрядчика підозрюється у привласненні 29,5 млн гривень бюджетних коштів при здійсненні ремонту нового мосту в Дніпрі (ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 КК України).