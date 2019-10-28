Прокуратура требует увеличить сумму залога заместителю Филатова

Фото: Михаил Лысенко (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Прокуратура настаивает увеличить размер залога до 29 млн гривен

Прокуратура Днепропетровской области настаивает на увеличении суммы залога для заммэра Днепра Михаила Лысенко до 29 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, прокуратура обжаловала решение Дзержинского райсуда Кривого Рога.

"Прокуратурой Днепропетровской области обжаловано решение Дзержинского районного суда г. Кривого Рога, которым заместителю городского головы - директору департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.

При этом прокуратура настаивает увеличить размер залога до 29 млн гривен.

Прокуратура настаивает на определении залога в размере 29 млн грн. - как раз таки ущерб государству, по версии следствия, вызвано действиями подозреваемых во время ремонта Нового моста в Днепре", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября сообщалось, что Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения Лысенко. Суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тысяч гривен.

По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств при осуществлении ремонта нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины).