Прокуратура вимагає збільшити суму застави заступнику Філатова

Фото: Михайло Лисенко (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Прокуратура наполягає збільшити розмір застави до 29 млн гривень

Прокуратура Дніпропетровської області наполягає на збільшення суми застави для заммера Дніпра Михайла Лисенка до 29 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомляється, прокуратура оскаржила рішення Дзержинського райсуду Кривого Рогу.

"Прокуратурою Дніпропетровської області оскаржено рішення Дзержинського районного суду р. Кривого Рогу, яким заступнику міського голови - директору департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровського міської ради обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в понад 600 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому прокуратура наполягає збільшити розмір застави до 29 млн гривень.

Прокуратура наполягає на визначенні застави у розмірі 29 млн грн. - як раз таки шкоди державі, за версією слідства, викликане діями підозрюваних під час ремонту Нового мосту в Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що Дзержинський районний суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід Лисенко. Суд обрав Лисенко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 600 тисяч гривень.

За версією слідства, вказана особа разом з іншими посадовими особами міської ради та підприємства-підрядчика підозрюється у привласненні 29,5 млн гривень бюджетних коштів при здійсненні ремонту нового мосту в Дніпрі (ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 КК України).