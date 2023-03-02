Прокуратура Швейцарії викрила чотирьох банкірів, які допомагали приховувати гроші Путіна

Швейцарські прокурори викрили чотирьох банкірів дочірньої компанії "Газпромбанку" у тому, що вони допомагали приховувати статки російського диктатора Володимира Путіна та його друзів.

Прокуратура швейцарського кантону Цюрих вимагає ув'язнення для трьох банкірів "Газпромбанку" а також гендиректора Романа Абдуліна. Їм висунуто звинувачення у допомозі приховати десятки мільйонів франків. Відомо, що через банк їх намагалися провести друзі Володимира Путіна. Окрім цього прокурори стверджують, що ці гроші належать російському президентові.

Як пише видання, 8 березня у суді Цюриха має розпочатися процес у цій справі. Відзначається, що дана справа є першою у Європі, в якій безпосередньо фігурують активи, які, як вважається, належать Путіну.

За даними справи, працівники місцевого "Газпромбанку" допустили злочинну недбалість. Як заявляють у прокуратурі, вони дозволили відкрити у Швейцарії рахунки від імені Сергія Ролдугіна, при цьому не було перевірено походження коштів. За даними ЗМІ, Ролдугін являється хрещеним батьком дочки Путіна. У 2016 році він отримав сумну популярність після публікації "Панамського досьє". Тоді з оприлюднених документів стало відомо, кілька з них пов'язані з Ролдугіним. За їх допомогою проводилися шахрайські операції, а також відмивалися великі суми.

"Відомо, що російський президент Путін має офіційний дохід лише трохи понад 100 000 швейцарських франків і небагатий, але насправді він має величезні активи, якими управляють близькі до нього люди. Ролдугін …(Був) підставною особою, - сказано в матеріалах справи.

У "Газпромбанку" на ім'я Ролдугіна було відкрито рахунки принаймні на 50 мільйонів доларів. Окрім цього, він нібито планував переводити на них ще по 10 мільйонів доларів за допомогою схеми, що включала кілька підставних компаній та рахунків.