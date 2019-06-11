ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция расследует пожар в Одессе

Новости » Происшествия    11.06.2019 - 08:41
Полиция расследует пожар в Одессе
Фото: место пожара (od.npu.gov.ua)

По версии спасателей, причина возгорания - занесение огня извне

По факту пожара в психбольнице в Одессе открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что, по версии спасателей, причина возгорания - занесение огня извне. Добавим, что в административном корпусе больницы и в трех должностных лиц указанного учреждения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для изучения.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Согласно акта спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. По последним данным, в результате происшествия погибли 6 человек, 4 человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

После этого президент Владимир Зеленский поручил премьеру Владимиру Гройсману создать комиссию по расследованию пожара. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Зеленский поручил Гройсману создать комиссию по расследованию пожара в Одессе В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, есть жертвы
Новости Украины Одессапожарбольница
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь