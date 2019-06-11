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Прокуратура розглядає версію підпалу Одеської психлікарні

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 18:45
Прокуратура розглядає версію підпалу Одеської психлікарні
Фото: місце пожежі (od.npu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Прокуратура Одеської області розглядає версію умисного підпалу Одеської психлікарні. Про це повідомили під час екстреного засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з участю керівництва Одеської облдержадміністрації та облради, передає прес-служба прокуратури.

Зокрема, кримінальне провадження за фактом пожежі відкрито за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема й щодо умисного знищення або пошкодження майна.

 
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Доповіді прокурора Одещини Олега Жученка та керівника ГУНП в області Олега Беха на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі керівництва Одеської обласної адміністрації та обласної ради щодо пожежі у психологічному центрі.

Опубліковано Прокуратура Одеської Області Вівторок, 11 червня 2019 р.

"Внесено до ЄРДР відомості про скоєння низки злочинів. Зокрема, за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - поінформував прокурор Одеської області Олег Жученко.

Також, справу відкрито за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ, оскільки встановлено, що інспектори ДСНС упродовж 2017-2019 років не раз проводили перевірки медзакладу і фіксували порушення вимог протипожежної безпеки.

При цьому керівник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех поінформував, що розглядається кілька версій виникнення пожежі, в тому числі через навмисний підпал або необережність.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка справу було відкрито за двома статтями ККУ - за пунктами 1 і 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Як писало РБК-Україна раніше, 10 червня в Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні. За останніми даними, в результаті події загинули 6 осіб, 4 людини були госпіталізовані у важкому стані.

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