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Прокуратура расследует загрязнение акватории танкерами РФ вблизи Крыма

Новости » Общество     09.04.2020 - 17:19
Прокуратура расследует загрязнение акватории танкерами РФ вблизи Крыма
Фото: прокуратура Крыма (uk.wikipedia.org)

Открыто дело по статье о загрязнении моря

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла дело по факту загрязнения акватории Черного и Азовского морей вблизи Крыма российскими танкерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Сообщается, что открыто уголовное дело по ч.1 ст. 243 УК Украины (загрязнение моря).

"Установлено, что у побережья временно оккупированного полуострова, в результате перегрузки танкерами, которые принадлежат Российской Федерации, нефтепродуктов и других горюче-смазочных грузов, допущено загрязнение акватории Черного и Азовского морей. Загрязнение зафиксированы в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива и еще в трех местах, общей площадью более 24 км", - сообщили в прокуратуре.

Как отметили правоохранители, токсичные вещества попадают в Черное море, создавая угрозу для здоровья населения и среды.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что прокуратура Крыма открыла уголовное производство из-за указа президента России Владимира Путина о праве на владение землей в оккупированном Крыму. Как отметили украинские правоохранители, Россия нарушает нормы международного гуманитарного права.

Также сообщалось, что следственный комитет России в Крыму предъявил обвинения главе Меджлиса Рефату Чубарову из-за якобы организации массовых беспорядков в 2014 году.

Владелец затонувшего в Одессе танкера в ближайшее время уберет его ЮНЕСКО констатирует ухудшение ситуации в оккупированном Крыму, - МИД 
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