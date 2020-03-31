В Крыму предъявили обвинения главе Меджлиса

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

В настоящее время Рефат Чубаров привлечен следствием в качестве обвиняемого

Следственный комитет Российской Федерации в Крыму предъявил обвинения главе Меджлиса крымско-татарского народа Рефату Чубарову из-за якобы организации массовых беспорядков в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщается, в настоящее время Рефат Чубаров привлечен следствием в качестве обвиняемого.

"Ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации; а также публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Чубаров якобы поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета.

"Сторонники организации с применением силы заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии "Русское единство". В результате организованных беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, не менее 80 крымчанам причинены травмы, двое из них скончались", - говорится в сообщении.

В рамках следствия устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, допрашивается круг лиц из числа свидетелей и очевидцев.

Напомним, 23 марта следственный комитет Российской Федерации в Крыму возбудил уголовное дело против Чубарова за организацию массовых беспорядков в 2014 году.

В свою очередь прокуратура Крыма открыла дело по факту незаконного преследования российскими властями главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова.

Отметим, 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг в поддержку целостности и единства Украины. В феврале 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления крымчан, который ежегодно будет отмечаться 26 февраля.