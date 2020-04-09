Прокуратура розслідує забруднення акваторії танкерами РФ поблизу Криму

Фото: прокуратура Криму (uk.wikipedia.org)

Відкрито справу за статтею про забруднення моря

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила справу за фактом забруднення акваторії Чорного і Азовського морів поблизу Криму російськими танкерами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Криму.

Повідомляється, що відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 243 КК України (забруднення моря).

"Встановлено, що біля узбережжя тимчасово окупованого півострова, в результаті перевантаження танкерами, які належать Російській Федерації, нафтопродуктів та інших паливно-мастильних вантажів, допущено забруднення акваторії Чорного і Азовського морів. Забруднення зафіксовані в нейтральних водах Чорного моря південніше Керченської протоки і ще в трьох місцях, загальною площею понад 24 км", - повідомили в прокуратурі.

Як зазначили правоохоронці, токсичні речовини потрапляють в Чорне море, створюючи загрозу для здоров'я населення та середовища.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що прокуратура відкрила кримінальне провадження через указу президента Росії Володимира Путіна про право на володіння землею в окупованому Криму. Як зазначили українські правоохоронці, Росія порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Також повідомлялося, що слідчий комітет Росії в Криму пред'явив звинувачення голові Меджлісу Рефата Чубарова з-за нібито організації масових заворушень у 2014 році.