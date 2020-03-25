В Украине открыли дело из-за указа Путина о владении землей в Крыму

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Россия нарушает нормы международного гуманитарного права

Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство из-за указа президента России Владимира Путина о праве на владение землей в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Так, прокуратура расследует факт присвоения государственной и частной собственности на временно оккупированной территории Крыма, что является нарушением международного гуманитарного права, а именно ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 и ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше 1907 года, а также является военным преступлением в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда (ст. 8 (2) (а) (IV)).

"Прокуратура АР Крым, в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения государственной и частной собственности, в том числе и земельных участков, на временно оккупированной территории полуострова, предоставит правовую оценку указа президента государства-оккупанта от 20 марта 2020 года", - заявили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 20 марта Путин подписал указ, согласно которому землей почти на всей территории оккупированного Крыма могут обладать лица только с российским гражданством.

Также РБК-Украина писало, что с начала оккупации Крыма на территорию полуострова с территории России переселились около 500 тысяч человек. При этом, Москва скрывает правдивые данные и говорит о значительно меньших цифрах.