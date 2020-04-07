Прокуратура расследует нарушения карантина в Киевском СИЗО

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Нарушение правил карантина в Киевском СИЗО обнаружила мониторинговая группа Офиса омбудсмена Украины

Прокуратура города Киева инициировала проведение служебного расследования из-за нарушения должностными лицами Киевского следственного изолятора правил карантина. Об этом сообщает РБК-Украина чо ссылкой на Facebook пресc-cекретаря прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила, что противоэпидемическими мероприятиями предусмотрены ежедневная дезинфекция и сквозное проветривание жилых и хозяйственных помещений СИЗО, температурный скрининг персонала и заключенных, и тому подобное.

"В ходе служебного расследования будет проверено состояние соблюдения этих и других противоэпидемических мероприятий в Киевском СИЗО", - заверила Максимец.

В то же время она отметила, что по информации СИЗО, в учреждении есть в наличии около 4 тысяч медицинских масок, которыми обеспечивают персонал, заключенных и обязательно тех, кто участвует в судебных заседаниях.

Также по результатам мониторинга в Киевском следственном изоляторе с начала года не зафиксировали ни одного случая смерти заключенного, которая была бы связана с острой респираторной болезнью.

Отметим, что ранее нарушение правил карантина в Киевском СИЗО обнаружила мониторинговая группа Офиса омбудсмена Украины. По словам Людмилы Денисовой, в санузле и на посту отсутствуют средства для мытья и дезинфекции рук. Камеры не дезинфицируются, а моют их сами заточении раствором хлора.

Напомним, в следственных изоляторах оккупированного Крыма ввели ограничения в зв'связи с распространением коронавирус.

Ранее в Центре общественного здоровья'я заявили, что пом'якшувати карантинные мероприятия, введенные из-за пандемии коронавирус, надо только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.