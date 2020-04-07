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Прокуратура розслідує порушення карантину у Київському СІЗО

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 23:40
Прокуратура розслідує порушення карантину у Київському СІЗО
Ілюстративне фото (freepik)

Порушення правил карантину у Київському СІЗО виявила моніторингова група Офісу омбудсмена України

Прокуратура міста Києва ініціювала проведення службового розслідування через порушення службовими особами Київського слідчого ізолятора правил карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона зазначила, що протиепідемічними заходами передбачені щоденна дезинфекція та наскрізне провітрювання житлових та господарських приміщень СІЗО, температурний скринінг персоналу та ув’язнених, тощо.

"У ході службового розслідування буде перевірено стан дотримання цих та інших протиепідемічних заходів у Київському СІЗО", - запевнила Максимець.

Водночас вона зазначила, що за інформацією СІЗО, в установі в наявності близько 4 тисяч медичних масок, якими забезпечують персонал, ув’язнених і обов’язково тих, хто бере участь у судових засіданнях.

Також за результатами моніторингу у Київському слідчому ізоляторі з початку року не зафіксували жодного випадку смерті ув’язненого, яка була б пов’язана з гострою респіраторною хворобою.

Зазначимо, що раніше порушення правил карантину у Київському СІЗО виявила моніторингова група Офісу омбудсмена України. За словами Людмили Денісової, у санвузлі та на посту відсутні засоби для миття та дезінфекції рук. Камери не дезінфікуються, а миють їх самі ув’язненні розчином хлору.

Нагадаємо, у слідчих ізоляторах окупованого Криму ввели обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Раніше у Центрі громадського здоров'я заявили, що пом'якшувати карантинні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу, треба тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання.

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