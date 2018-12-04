Прокуратура розслідує два самогубства у СІЗО та в колонії Одеської області

Ілюстративне фото (УНІАН)

Події стались у різних установах несвободи

В Одеській області у двох установах несвободи - у слідчому ізоляторі та в колонії - в один день сталися два самогубства. Наразі прокуратура Одеської області та одеська місцева прокуратура розслідують ці випадки, передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Правоохоронці, зокрема, проводять перевірки одеського слідчого ізолятора та "Південної виправної колонії №51", де покарання відбувають вперше засуджені. Відомо, що обидва самогубства сталися в один день - 30 листопада, проте відомо про них стало нещодавно.

Як з'ясувалося, самогубство в одеському слідчому ізоляторі сталось у дворику для прогулянок. Один з підсудних вийшов туди без супроводу та повісився. Припускають, що мотузку підсудний він приніс із собою, хоча й, згідно із внутрішнім розпорядком його мали обшукати перед виходом на прогулянку.

"Його дійсно знайшли на дворику для прогулянок, по цьому факту проводиться перевірка обласною прокуратурою", - сказав начальник відділу прокуратури Одеської області Володимир Коломієць, додавши, що другий ув'язнений також повісився.

Коломієць зазначив, що за фактом самогубства в 51 колонії перевірку проводить одеська місцева прокуратура №2.

"Там це (самогубство, - ред.) відбулося в приміщенні. Ніяких записок не було, провели опитування працівників і ув’язнених та засуджених. З’ясовуються можливі причини і умови", - додав він.

У прокуратурах зазначаєть, що з приводу обох самогубств зареєстровані кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Також прокурори уточнюють, що ці двоє підсудних між собою не пов’язані.

"За наявною інформацією, вони не були знайомі, проходили по різних кримінальних провадженнях, телефонного зв’язку між ними не було", - сказав Коломієць.

Нагадаємо, у листопаді молодшого інспектора Лук'янівського СІЗО у Києві затримали при спробі пронести на територію режимного закладу наркотики.