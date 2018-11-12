Інспектора київського СІЗО затримали при спробі пронести в установу наркотики

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Був затриманий молодший інспектор другої категорії відділу режиму і охорони ГУ "Київський слідчий ізолятор"

Молодший інспектор другої категорії відділу режиму і охорони ГУ "Київський слідчий ізолятор" був затриманий при спробі пронести на територію режимного закладу наркотичні речовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Повідомляється, що співробітниками адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України було проведено огляд особистих речей молодшого сержанта внутрішньої служби. У боковій кишені його барсетки правоохоронці вилучили 99 поліетиленових пакунків чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору в середині (згідно висновку експертного дослідження - метадон), 5 таблеток жовтого кольору невідомого походження, а також 10 таблеток білого кольору невідомого походження. На даний момент вилучені речовини направлені на хімічну експертизу.

Зараз співробітника режимної установи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 5 листопада в Києві за поставку наркотичних речовин укладеним заарештували інспектора Лук'янівського слідчого ізолятора.

23 жовтня Генеральна прокуратура України повідомила про завершення досудового розслідування стосовно трьох співробітників Лук'янівського СІЗО, яким повідомили про підозру за фактами пособництва екс-бійцям роти "Торнадо" у скоєнні злочинів.