ГФС провела очередные обыски. На этот раз в "Киевтеплоэнерго"

Так, следствие установило, что частное общество на протяжении 2019-2020 годов по заказу "Киевтеплоэнерго" осуществляло работы по реконструкции тепловых сетей, капитальному ремонту аварийных участков тепловых сетей по объектам и жилым домам города Киева на общую сумму 260 млн грн.

При этом, указанная подрядная организация выполнила работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Кроме того, при этом осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и поставки товаров от предприятий с признаками фиктивности.

На основании определения суда в офисных помещениях указанных предприятий, проведены обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.