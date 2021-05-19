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В КГГА новый обыск: правоохранители назвали причину

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Киев, Среда 19 мая 2021 13:21
В КГГА новый обыск: правоохранители назвали причину Фото: в КГГА проводят обыски (gp.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и в Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации (КГГА). Следственные действия состоялись из-за незаконной застройки в буферной зоне Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители расследуют незаконную регистрацию права собственности на застройку по улице Редутной, а именно 6-ти этажный офисный комплекс. Кроме этого, расследуют действия должностных лиц КГГА.

Офисный комплекс возведен в Центральном историческом ареале города Киева, сообщают в Офисе генпрокурора. По градостроительным условиям, на этом участке разрешается возведение здания не выше 4 этажей.

"Досудебное расследование осуществляется по фактам злоупотребления полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия и служебной халатности (ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводила обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Также сотрудники ГФС проводили обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор". Должностных лиц этой структуры подозревают в нанесении ущерба государству в крупных размерах путем превышения должностных обязанностей.

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