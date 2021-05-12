ГФС проводит обыски в "Киевавтодоре"

Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор". Должностных лиц этой структуры подозревают в нанесении ущерба государству в крупных размерах путем превышения должностных обязанностей.

По итогам обысков изъята финансово-хозяйственная документация, которая может свидетельствовать о наличии уголовного преступления.

Следственными органами выявлено, что указанное должностное лицо получило неправомерное вознаграждение за содействие коммерческой компании в выигрыше публичных торгов в 2019-2020 годах по обновлению дорожной инфраструктуры.

Общая сумма выигранных тендеров за вышеупомянутый период составляет 1,9 млрд грн.

Одновременно с этим расследуется уголовное производство в отношении служебных лиц данной коммерческой компании и связанных с ней частных структур по ч. 3 ст. 212 УК Украины - "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

В период 2019-2020 годов служебные лица искусственно завышали налоговые кредиты по НДС путем использования реквизитов предприятий с признаками рисков и транзитности.

По версии следствия, сумма уклонения от уплаты НДС составила 18,6 млн грн, что подтверждается выводом экономического исследования. Действиям должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка после завершения следственных действий.

"Модернизация инфраструктуры - один из приоритетов экономической политики государства. Поэтому Государственная фискальная служба продолжит жестко реагировать на любые попытки нажиться на дорожном строительстве в Украине и будет привлекать к ответственности тех, кто присваивает коррупционную ренту на этом", - заявил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.